أبو عبيدة لـ الإسرائيليين: جنودكم القتلى في الميدان أكثر مما تتوقعون بكثير

وجه أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة للإسرائيليين بخصوص الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال خلال معارك غزة البرية.

وقال خلال كلمة مُسجلة، مساء الجمعة، إن الإسرائيليين يتعرضون للتضليل من حكومتهم.

وأضاف مخاطبا الإسرائيليين: «جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أم آجلا، وهم أكثر مما تتوقعون بكثير».

وعن الأسرى، فقد أشار إلى أن المقاومة أرادت أن تكون هذه القضية إنسانية، موضحا أن من دوافع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر هي هجمة حكومة الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين في السجون.

ولفت إلى أن المقاومة عرضت منذ بداية المعركة، إتمام صفقة تبادل لحل هذه القضية الإنسانية، موضحا أن المقاومة حاولت وتكافح للمحافظة على حياة الأسرى، ونجحت في ذلك أحيانا ولم تنجح في أحيان أخرى بفعل القصف الإسرائيلي الذي وصفه بالهمجي.