الجيش الإسرائيلي: سلمنا مياه شرب وطعام إلى مستشفى الشفاء في غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر" أنه سلم أكثر من أربعة آلاف لتر من مياه الشرب و1500 حصة غذائية إلى مستشفى الشفاء، في قطاع غزة،



وأظهرت المنشورات شاحنة تحمل زجاجات مياه وتفريغ منصة نقالة من قبل شاحنة رافعة. ولم يتسن التحقق من معلومات الجيش من مصدر مستقل.



وكان الجيش الإسرائيلي قد دخل أمس الأول الأربعاء أكبر مستشفى في مدينة غزة. وبدا أن العملية مستمرة اليوم الجمعة، على الرغم من احتجاجات دولية ضد العملية العسكرية في أحد المستشفيات.



وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بسوء استخدام المستشفى كقاعدة لشن عمليات مسلحة وهي مزاعم تدعمها أمريكا.



من جانبها، تنفي حماس هذه الاتهامات.