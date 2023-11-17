مجدي فكري يعتذر عن عدم تقديم موسم جديد من مسرحية شفيقة المصرية تضامنا مع غزة

اعتذر الفنان مجدي فكري، عن تقديم موسم جديد من مسرحية "شفيقة المصرية"، والذي سبق وقدم منها عدة مواسم ناجحة على مسرح البالون.



وقال فكري، في تصريحات صحفية إن سبب اعتذاره هو ما يشهده العالم من جرح كبير ونزيف دم مستمر يغرق فيه الأطفال والنساء في غزة.



وأضاف: "لو فتحت هذا العرض حاليا، سأشعر بالتقصير تجاه شعب غزة، خاصة وأن العرض بالكامل غنائي استعراضي كوميدي"، موضحا أن الفن لا بد ألا يفقد صوابه ويعرف اتجاهه جيدا، خاصة وأن مسرحية شفيقة المصرية، في حد ذاتها لها هدف فني كبير.



وذكر أن الحياة لا بد أن تستمر رغم المعاناة، وأنه طول حياته عاشقا للمسرح ويبذل كل ما في وسعه من أجل الالتزام فيه، لكن لا بد أن يكون هذا الالتزام بشكل يُشعر الآخرين من الجيران والأشقاء بالتضامن معهم.



مسرحية "شفيقة المصرية" من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، وتم تقديم أكثر من موسم ناجح منها في مطلع العام الحالي والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون، التابع للفنون الشعبية والبيت الفني.



تدور أحداث مسرحية "شفيقة المصرية" حول قصة راقصة قبطية تدعى شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.



يشارك في بطولة مسرحية "شفيقة المصرية" بجانب مجدي فكري كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، فادى خفاجة، علاء عوض، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.