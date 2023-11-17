فريق أصحاب البصيرة يصنع تفاعلا إنسانيا مع مرافقي المصابين الفلسطينيين في العريش

نجح فريق "أصحاب البصيرة " في صنع تفاعل إنساني ورسم ابتسامة في مستشفى العريش العام، بحضور مرافقي المصابين الفلسطينيين، ضمن فعاليات التضامن والدعم التي توفرها فرق المتطوعين في خيمة مكتب خدمة المواطنين.

وأكد الدكتور عبد الكريم الشاعر مشرف فريق اصحاب البصيرة، أن الدعم الاجتماعي والنفسي والترفيهي نقدمه من خلال الفريق الذى يشمل مواهب مختلفة فى القاء الشعر والتمثيل والقدرة على التفاعل من فتيات وفتيان تغلبوا على فقدان البصر وقادرون على التجاوب مع القضايا المختلفة، وهم هنا لتقديم جانبا من هذا الدعم للمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم بشكل مواز لدعم الدولة المصرية الكامل لهم.

حيا الشيخ عبد الحميد الأخرسي من قبيلة الأخارسة ببئر العبد المصابين والمرافقين، مشيرا إلى التفاف كافة شرائح المجتمع المصري حول القضية الفلسطينية، وموقف القيادة السياسية الواضح تجاه ثوابتها.

وخلال الفعاليات، حث الشيخ أيمن جعفر مدير إدارة بمديرية أوقاف شمال سيناء الحضور من مرافقي المصابين بالصبر، واليقين الكامل بالنصر والتمسك بالأمل، وأن قضية الدفاع عن الاقصى هي قضية كافة المسلمين، مؤكدا على عدالة القضية وشرفها متمنيا الشفاء العاجل لهم.

وقال حجاج فايز الصعيدي مدير المكتب، إن الفعاليات تقديم بعض الهدايا الرمزية، وعمل غذاء جماعي، وفقرات فنية وشعرية، بحضور كبير من الداعمين والمتطوعين، مشيرا إلى أن خيمة خدمة المواطنين تحولت لقبلة للداعمين والمتطوعين الذين يجدون فى خدمة المصابين ومرافقيهم واجبا أخويا وإنسانيا.