المفوض الأممي لحقوق الإنسان: على الاحتلال الالتزام بالقانون والسماح بعبور الوقود

شدد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر الأربعاء الماضي؛ الداعي إلى «هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام بكل أرجاء قطاع غزة».

ودعا خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إلى ضرورة الاستجابة إلى القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان بوقف إطلاق النار وإنهاء القتال؛ من أجل عبور المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع بشكل عاجل، قائلا: «يجب علينا إيجاد مجال للخروج من هذه الفظائع».

ونوه باستمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، لا سيما في أعقاب نفاد الوقود، مشددا على ضرورة توفير الوقود اللازم بما في ذلك استخدام المعابر الإسرائيلية لتسيير عبوره، قائلا: «القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان ينبغي احترامه بشكل كامل وفوري ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال».

وطالب إسرائيل بالتوقف عن سياسات العقاب الجماعي لشعب غزة، والالتزام بواجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين داخل الضفة الغربية المحتلة، مناشدا في الوقت ذاته الجانب الفلسطيني بإطلاق سراح المحتجزين.

وأعرب عن قلقه إزاء ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والفظائع في ضوء الأحداث الأخيرة، قائلا: «التفتيش على الانتهاكات ينبغي أن يتم دون إرجاء، وأن يتوقف الإفلات من العقاب عنها، فالمساءلة مفتاح أي حل حقيقي، التطرف هو الوحيد الذي سيكسب هذه الحرب التي يقتل بها هذا العدد الهائل من الأطفال».