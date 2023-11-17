ضياء السيد: الإصرار كان سر تفوق المنتخب الوطني أمام جيبوتي

قال ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، إن البداية التي قدمها الفراعنة في مشوار تصفيات كأس العالم 2026 ممتازة، موضحاً أن جميع اللاعبين كانوا عند حسن الظن.

وأشار ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الإصرار كان سر تفوق المنتخب في لقاء جيبوتي، موضحًا أن البداية القوية كانت وراء الفوز المريح وجعلت المباراة أسهل.

وأضاف:" المنتخب استفاد من هذا الفوز من خلال إراحة بعض لاعبيه، وخاصة أن المباراة القادمة ضد سيراليون ستكون صعبة على أرضية ملعب «ترتان» وفي أجواء ممطرة".

وأشاد ضياء السيد بقدرات محمد صلاح قائد المنتخب وتأثيره مع الفراعنة وتحقيقه الأرقام القياسية باستمرار.