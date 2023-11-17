قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن غرف العناية المركزة داخل مستشفيات قطاع غزة تحولت إلى «مقابر» للأطفال والمرضى، معقبا: «المرضى الآن يلفظون أنفساهم الأخيرة داخل المستشفيات ويصارعون الموت، وجميع الأطباء عاجزين عن أداء واجبهم».

وأشار خلال تصريحات لـ «سكاي نيوز» مساء الجمعة، إلى خروج المستشفى الأندونيسي أيضا عن الخدمة جراء انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، معقبا: «المجرمون القتلة يحاولون الآن إقناع الإعلام بالأكاذيب وفبركة الأدلة بجلب الأسلحة ودسها داخل المستشفيات».

وأكد أن السلطة الفلسطينية لم تخرج من قطاع غزة كي تعود إليها، وذلك في إطار رده على دعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إلى عودة السلطة إلى حكم غزة، مشيرا إلى تولي السلطة مسئولية دفع رواتب الموظفين بالمدارس والمستشفيات، فضلا عن إقامة المشروعات.

ولفت إلى اقتطاع سلطات الاحتلال ميزانية السلطة الفلسطينية مطلع الشهر؛ من أجل حرمان الحكومة من دفع رواتب 80 ألف موظف ومساعدة 80 ألف عائلة فقيرة داخل القطاع.

وشدد على ضرورة وقف الدمار وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، رافضا من جانبه ما وصفه بالحلول الجزئية والمؤقتة التي يفرضها الغرب على الشعب الفلسطيني.