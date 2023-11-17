موجة من الإضرابات تضرب إيطاليا

نظمت النقابات العمالية في إيطاليا أكبر موجة من الإضرابات التي تستهدف القطاع الحكومي في البلاد اليوم الجمعة، احتجاجا على خطط الموازنة الخاصة بالحكومة اليمينية.



وتؤثر الإضرابات بالتحديد المدارس ومكاتب البريد وغيرهم من مقدمي الخدمات. وسوف يضرب عمال النقل العام عبر البلاد من التاسعة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) إلى الواحدة ظهرا، ومن المتوقع بناء عليه بعض القيود الهائلة.



ولا يشمل الإضراب الحركة الجوية.



ويستغل ممثلو الموظفين الإضرابات للتأكيد على انتقادهم للحلف اليميني برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني التي تولت السلطة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 وخططهم الخاصة بالموازنة.



وبدلا من الدفع بخفض الضرائب، مثلما هو منصوص عليه في مشروع الموازنة التي قدمت الشهر الماضي، تدعو النقابات إلى مزيد من الاستثمار في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والصناعة.



وإلى جانب الإضرابات، ستخرج مظاهرات عديدة على مداراليوم.



وقال رئيس نقابة الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل،ماوريتسيو لانديني: "سننزل إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور ومعارضة الموازنة التي لا تجدي نفعا لوقف الفقر الكارثي الذي يعاني منه العاملون والمتعاقدون، ولا تعرض أي مستقبل للشباب".