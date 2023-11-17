58 محلا ومنفذا يشارك في مبادرة تخفيض الأسعار بجنوب سيناء

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي أطلقتها رئاسة الوزراء، تجد صدى واسع بجنوب سيناء، سواء من جانب إشتراك العديد من الجهات الخاصة والتابعة لمديرية التموين، أو جانب إقبال المواطنين على المحلات والمنافذ المشتركة في المبادرة، نظرا لكون نسبة التخفيض تصل في العديد من السلع إلى 30%.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم الجمعة، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يتابع المبادرة يوميا من خلال تقارير الخاصة بنسبة المشاركة في المحلات الخاصة والعامة التابعة لمديريات التموين والزراعة، ونسبة التخفيض التي تجري على السلع الغذائية وخاصة الزيت، السكر، الأرز، ويوجه دائما بزيادة ضخ السلع الغذائية التي يوجد عليها إقبال من المواطنين بمقرات محلات دلتا ماركت ومنافذ البيع التابعة لمديرة التموين، لافتا إلى أنه يوجد إقبال على هذه السلع وخاصة السكر الذي بلغ سعره 27 جنيها بعد التخفيض.

وأوضح أن إجمالي عدد المحلات والسوبر ماركت والمنافذ المشاركة في المبادرة على مستوى المحافظة بلغ 58 محلا ومنفذا، بينهم 27 محلا بواقع 14 محل تابع لمديريات التموين والزراعة، و8 محلات تابعة للمنافذ الأهلية والغرفة التجارية، والشركات، ومبادرات الأحزاب، ومنفذ تابع لوزارة الداخلية، 4 شوادر ومعارض موسمية مؤقتة.

وأشار إلى أن عدد كبير من المنافذ شارك في المبادرة مؤخرا بإجمالي 31 منفذا، مؤكدا أنه يجري تكثيف الحملات الرقابية على هذه المنافذ والمحلات للتأكد من الالتزام بالأسعار، مع التأكد من جودة السلع الغذائية.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحملات الرقابية التي جرى شنها لمتابعة المحلات والمنافذ منذ اطلاق المبادرة حتى اليوم بلغت 42 حملة، وذلك بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك، ومباحث التموين، والمحافظة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 42 محضرا فقط.