ارتفاع الإيجارات في لندن يجبر الشباب على مغادرة المدينة

خرج نحو 48 % من المستأجرين في العشرينيات من العمر الذين قاموا بتغيير شقق، من العاصمة البريطانية لندن العام الجاري في أول زيادة منذ ما قبل جائحة كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن شركة هامبتونز للعقارات.



ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الإيجارات حيث قفز بواقع 16 % على أساس سنوي في سبتمبر، وهي زيادة تجاوزت ارتفاعا نسبته 9 % في المتوسط عبر أوروبا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأدت مجموعة من العوامل إلى زيادة الإيجارات في أنحاء المدينة، بما في ذلك معدلات الفائدة المرتفعة التي تسببت في زيادة تكاليف الرهن العقاري للمُلاك ومنعت المزيد من المشترين المحتملين عن سوق العقارات مما أسفر عن مزيد من الطلب على الإيجار.



وأفاد موقع "سبير روم" البريطاني للإيجار بأنه لم يكن هناك سوى وحدة فقط متاحة لكل ستة أشخاص يبحثون عن شقق إيجار في سبتمبر، وهو أحد أكثر الأسواق المحدودة في التاريخ الحديث.



ولكن يظل هناك بعض العلامات على تراجع الطلب حيث إن المزيد من الأشخاص ينتقلون من المدينة أو في بعض الحالات يقررون العيش مع أفراد عائلاتهم.



وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن عدد السكان الذين يعيشون مع آبائهم في المملكة المتحدة ارتفع 15 % على مدار العقد الماضي.