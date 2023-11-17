ألمانيا: موازنة الدفاع تشمل تمويل مشروع قطار مستشفى عسكري

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تتضمن الموازنة المحدثة لألمانيا في العام المقبل تمويل مشروع لإنشاء وحدة قطار مستشفى داخل الجيش الألماني، بحسب ما أعلنه العديد من المسؤولين البارزين في البرلمان الذين يشرفون على الإنفاق الدفاعي اليوم الجمعة.

وقال الساسة إن البرلمان أقر إجمالي 115 مليون يورو (125 مليون دولار) للقطار المستشفى والمعدات الطبية خلال مفاوضات خاصة بالموازنة في وقت متأخر من أمس الخميس.

ويعتبر القطار المستشفى إضافة ذات قيمة في ظل الوضع الدفاعي الأوروبي الحالي، وينظر له على أنه ضروري لإعادة عدد كبير من الجنود المصابين إلى ألمانيا لتلقي العلاج حال حدوث صراع على طول جناح حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي تحليل لمسار الحرب في أوكرانيا، أوصى خبراء الأجهزة الطبية الألمانية العسكرية بتسريع وتيرة إنشاء مشروع القطار المستشفى.

كما أعلن في السابق، سوف تشمل الموازنة المحدثة أيضا أربعة مليارات يورو أخرى في المساعدات العسكرية لأوكرانيا في 2024.