وصول طائرتي مساعدات سعودية وكويتية لمطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولى، ظهر اليوم الجمعة، طائرتا مساعدات من السعودية والكويت، إلى غزة.



صرح بذلك خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب.أ).



وأضاف زايد، أن هذه هي الطائرة السادسة التي ترسلها السعودية، والثامنة عشر التي ترسلها الكويت إلى مطار العريش منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.



وأشار إلى أن "إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولى بلغت 136 طائرة من مختلف دول العالم، بحمولة وصلت لنحو 4700 طن من المساعدات المختلفة المقدمة من 31 دولة حول العالم، و14 منظمة دولية وعالمية وأممية".



وأضاف زايد "معبر رفح لم يغلق أبوابه، ونحن في انتظار وصول الشاحنات من معبر العوجا التجاري الحدودي مع إسرائيل، وكذلك في انتظار وصول أعداد من الجرحى، وكذلك دفعة جديدة من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة.