محلية النواب: الحكومة جادة في تصفية ملف التصالح بمخالفات البناء تماما

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد المتعلق بالتصالح على مخلفات البناء، خرج بمكتسبات متوازنة ما كانت أن تصدر إلا بدعم سياسي عالي المستوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه طالب القائمين على الحوار الوطني بمحاولة عقد جلسات حوارية فيما يتعلق بمنظومة العمران، لتقريب المسافات بين الحكومة والشعب ومجلس النواب، منوها بأن القانون مكتسب كبير جدا.

وأوضح أن القانون الجديد يسمح للحاصلين على تصالح «بصب السقف» شرط أن يكون حصل على نموذج 10، مشيرا إلى أن القانون الجيد استبدل حظر التصالح بجوازه ولكن طبق ضوابط معينة.



وأكد أن الحكومة المصرية جادة جدا ولديها النية بتصفية ملف التصالح في مخالفات البناء تماما، موضحا بأن القانون يجيز التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم.

وذكر أن القانون أعطى صلاحية لمجلس الوزراء تتمثل في جعله صاحب الحق في منح التصالح بمخالفات البناء وفقا لمواد القانون الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وشهد اجتماع لجنة الإسكان، صباح اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، موافقة نهائية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المُقدم من الحكومة.