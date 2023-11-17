ألمانيا تقرض جنوب أفريقيا 500 مليون يورو للتحول في مجال الطاقة

توقع ألمانيا، ممثلة في بنك التنمية الألماني "كيه.إف.دبليو"، اتفاقية اليوم الجمعة لإقراض جنوب أفريقيا 500 مليون يورو (543 مليون دولار) لمساعدتها في التحول من استخدام الفحم في توليد الطاقة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا المبلغ يأتي في إطار مبادرة التمويل الخاص بالمناخ، والتي تبلغ قيمتها 8ر8 مليار دولار، والذي تقدمه بعض الدول الغنية في العالم إلى جنوب افريقيا بموجب اتفاقية أبرمت عام 2021 تحت اسم شراكة التحول العادل للطاقة.

وذكر بنك التنمية الألمانية "كيه.إف.دبليو" أن هذا القرض "يستهدف دعم حكومة جنوب أفريقيا لتنفيذ إجراءات إصلاح تسهم في تخفيف أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها البلاد"، كما يسهم في " إعادة هيكلة قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا على نحو مقبول اجتماعيا ومستدام من الناحية البيئية من أجل مكافحة تغير المناخ".

وكشفت دراسة أن جنوب افريقيا تحتاج إلى انفاق 136 مليار دولار لبناء مزارع رياح أو محطات طاقة شمسية من أجل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "بلومبرج إن.إي.إف" المتخصصة في أبحاث الطاقة أن جنوب أفريقيا ربما تحتاج إلى انفاق 136 مليار دولار خلال العقدين المقبلين من أجل التحول إلى مصادر الطاقة من الجيل الجديد، مضيفة أن تأجيل الموعد المقترح لاغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لن يؤثر على الحاجة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الباحثون الذين أعدوا التقرير أنه "حتى في حالة تأجيل إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، مازالت هناك حاجة للاستثمار في قدرات توليد الطاقة الجديدة"، وأضافوا أن جنوب أفريقيا تحصل على 43 جيجاوات من الطاقة عبر محطات التوليد التي تعمل بالفحم.

ويذكر أن جنوب أفريقيا التي أخفقت في صيانة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لديها أو ضخ استثمارات لتوفير مصادر بديلة لتوليد الطاقة تواجه أزمة في تلبية احتياجاتها من الطاقة، مما يؤدي إلى انقطاعات شبه يومية في التيار الكهربائي، ويؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.