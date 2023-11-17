أعرب الفنان أحمد العوضي، عن ترحيبه بنقد الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «من حق الجمهور يقول كل حاجة، وأنا برفض أرد على أي شخص يشتمني، لأنها مش رجولة اشتم واحد معرفوش، وحقيقي عمري ما زاعلت من تعليق أي شخص، الحب والقبول ليس بالعافية، مش شرط الناس كلها تحبني».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، إلى عدم تأثر شخصيته بأضواء النجومية والشهرة قائلا: «النجومية غير دائمة، والحياة لا تدوم لأحد، كلنا ماشيين برحمة ربنا، الموضوع كله أن ربنا أراد لك تكون كويس فسخر لك ناس ينفذوا إرادته، أنت مش شاطر؛ لكن هو ربنا عايزك تكون هنا».

وأبدى عدم انزعاجه إطلاقا من التقاط الجمهور الصور التذكارية معه، قائلا: «أنا ممكن مقدرش أقعد في مكان براحتي، لكن بحب حب الناس، لو حد بيحبك وعايز يتصور معاك من حقه لأنه في النهاية بيحبك، لأنك لو اتضايقت النهاردة هترجع تزعل بكرا لما حد يرفض يعبرك، لأن ربنا أعطاك النعمة لكن أنت تبطرت عليها».

وعلق على صورته الشهيرة بمسلسل الاختيار أثناء تجسيده دور الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: «عندما جلست مع ناس تعرفه، عمره ما ضحك كان شخصا لا يفكر سوى في القتل، لكني قدرت أحبب الناس في العوضي واكرهم في عشماوي، لأنه في النهاية لا يوجد سبب في الدنيا يدفعه أنه يقتل أبرياء».

وأعرب عن سعادته بثناء الرئيس السيسي على دوره بمسلسل الاختيار، قائلا: «كنت مبسوط وكلي فخر بتكريم رئيس الدولة وإشادته بأدائي ودوري في الاختيار».