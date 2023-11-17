كشف الفنان أحمد العوضي، عن اعتماده على دخل إيجار سيارته الخاصة؛ من أجل تدبير متطلبات حياته ومعيشته اليومية خلال السنوات الخمس التي شهدت ابتعاده عن الأعمال الفنية في أعقاب مشاركته بمسلسل الدالي مع الفنان نور الشريف.

ولفت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، إلى عمله بنادي فيديو لبيع شرائط الفيديو قبل امتهان التمثيل، قائلا: «تعبت علشان أوصل لحلمي، اتولدت في منطقة شعبية والدنيا كانت على قدنا، لكن مجعتش ولا تعبت في حياتي».

وأشار إلى اكتشاف رغبته في التمثيل بسبب تعلقه الشديد بمشهد قتل الظاهر بيبرس لسيف الدين قطز بمسلسل الفرسان للفنان أحمد عبد العزيز أثناء دراسته بالصف الخامس الابتدائي، قائلا: «كان أول مشهد قدمته في إذاعة المدرسة، وكنت بمثله طول الوقت أمام عائلتي».

وأضاف أن مسلسل الميزان في العام 2016 كان أولى خطواته الجادة على طريق إثبات موهبته الفنية وتثبيت أقدامه على الساحة الفنية وتلاه مسلسل نصيبي وقسمتك ختاما بمسلسل الاختيار.

وعلق برفضه على تساؤل حول مدى قبوله المشاركة في بطولة جماعية عمل درامي في دور البطل الثان أو الثالث، قائلا: «الإجابة لا، ليس طموحي الآن، ليس بسبب التقليل مني، لكن طموحي النهاردة دور البطولة، ممكن فيما بعد أوافق، البطولة الجماعية مرحلة وانتهت، موضوع أهم شيء يكون الدور مؤثر ومساحته غير مهمة؛ كلام كنت بقوله زمان؛ دلوقتي خلاص».