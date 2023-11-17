مجلس الشيوخ الفرنسي يستجوب الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن تغطية الحرب في غزة

- الاتهامات تشمل عدم تصنيف حماس منظمة إرهابية والاعتماد على الإحصاءات الرسمية لحماس في إحصاء عدد الشهداء



استجوب مجلس الشيوخ الفرنسي، الرئيس التنفيذي ومدير الإعلام في وكالة الصحافة الفرنسية، بشأن التغطية المتحيزة لإسرائيل للحرب في غزة.



ونشر الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي، مقطع فيديو بعنوان:" الحرب بين إسرائيل وحماس: اللجنة تستمع لاستجواب وكالة الصحافة الفرنسية، مضيفاً أنه "منذ نهاية أكتوبر، تعرضت الوكالة لانتقادات بسبب رفضها تصنيف حماس كمنظمة إرهابية في رسائلها.



وأضاف الموقع:" وكالة الإعلام، التي أنشئت في 151 دولة لتغطية الأخبار ونقلها في شكل رسائل إلى العديد من وسائل الإعلام، هي في قلب الجدل حول تعاملها مع الصراع بين إسرائيل وحماس"، موضحة أنه في 27 أكتوبر نشرت صحيفة "لوفيجارو" مقالا حول مذكرة داخلية من الوكالة، تشير إلى أن استخدام مصطلح "إرهابي" "محظور" لوصف حماس.



وفي اليوم التالي، أوضحت وكالة وكالة الصحافة الفرنسية في بيان صحفي أن هذا "القرار متخذ منذ فترة طويلة، ويتماشى مع السياسات التحريرية لوكالات الأنباء الدولية الأخرى".



وبحسب الوكالة، فإن كل شيء يتعلق بسياق استخدام مصطلح "إرهابي"، فهو يحدد بالتالي رفض وصف "الحركات أو الجماعات أو الأفراد بالإرهابيين دون إسناد استخدام هذه الكلمة بشكل مباشر أو دون استخدام علامات الاقتباس".



رفض تصنيف حماس إرهابية



وأقر قادة وكالة الصحافة الفرنسية:"لا ننكر في أي وقت فظائع 7 أكتوبر ولكن لم نصنف حماس كمنظمة إرهابية خلال تغطية الحرب بين إسرائيل وحماس".



وفي جلسة الاستماع أمام لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، قال الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية فابريس فرايز:" لا ننكر في أي وقت من الأوقات فظائع 7 أكتوبر! ، مضيفاً:" "كلمة إرهابي لا تضيف شيئا على الإطلاق إلى أوصافنا".



وفيما لم يكن أعضاء لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ مقتنعين جميعًا بهذه التفسيرات، إذ شكك برونو ريتيللو، رئيس مجموعة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في حقيقة أن كلمة "إرهابي" ظهرت بالفعل في عدة رسائل من الوكالة في الماضي قائلاً: "في 7 يناير 2015، وصفته الوكالة بأنه هجوم "إرهابي"، الهجوم على شارلي إيبدو" ومع ذلك فإنك لا تريد تصنيف حماس على أنها إرهابية".



ورداً على هذا الموضوع، قال فيل شيتويند، مدير المعلومات في وكالة الصحافة الفرنسية: "نعم، من الممكن العثور على أمثلة في موجز وكالة الصحافة الفرنسية، الذي يحتوي على ملايين الوثائق، حيث لا يتم احترام الأسلوب، هناك أخطاء. ولكن هناك 99.9% من المواقف التي يتم فيها استخدام كلمة "إرهابي" تستخدم في السياق الصحيح".



وفيما يتعلق بالتغطية الدقيقة للصراع بين إسرائيل وحماس، طالب فيل شيتويند من أعضاء مجلس الشيوخ مراقبة كل تغطية الوكالة للحرب منذ هجمات 7 أكتوبر، قائلاً:"كل ما تم وصفه في جنوب إسرائيل، في الكيبوتسات، موصوف بكلمات تجعل من الواضح تمامًا أنه فظيع. إن كلمة إرهابي لا تضيف شيئا على الإطلاق إلى أوصافنا. ما نعطيه الأولوية دائمًا هو إخبار ما نراه.



إحصاءات حماس حول الضحايا في غزة



مصدر آخر لانتقادات عمل وكالة الصحافة الفرنسية، هو استخدام أرقام من وزارة الصحة في غزة – التي تديرها حماس – للإبلاغ عن الخسائر البشرية الناجمة عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني.



من جانبه، يرى الصحفي أن هذا مصدر موثوق: "الأرقام التي نشرتها السلطات الإدارية لحماس تعتبر موثوقة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في الموقع. إنها مفصلة للغاية، لدينا أسماء العائلة. ولا تعترض عليها السلطات الإسرائيلية بشكل كبير".