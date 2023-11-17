إصابة 7 أشخاص على الأقل في حادث تصادم لقطاري ركاب في بافاريا الألمانية

أصيب 7 أشخاص على الأقل بإصابات طفيفة اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم لقطاري ركاب في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وفقا لتقارير مبدئية للشرطة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن عدد المصابين مرشح للزيادة حيث يجمع عمال الإغاثة المزيد من المعلومات عن حادث الاصطدام.

وبحسب المتحدثة "احتك" قطار سريع بين المدن بقطار إقليمي عند تحويلة في محطة بلدة رايشارتسهاوزن، الواقعة بين مدينتي ميونخ وإنجولشتات.

وأضافت أنه لم يتضح في البداية ما إذا كان قطار أو كلا القطارين خرجا عن مسارهما في الحادث. وتم إغلاق طريق السكك الحديدية أمام القطارات.

وتم إرسال الشرطة وخدمات الطوارئ إلى المنطقة بأعداد كبيرة.