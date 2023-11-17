الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين اثنين لاستهدافهما قواته قرب الخليل بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل فلسطينيين اثنين فتحا النار من سيارة على قواته التي تعمل عند تقاطع طرق قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية، ليرتفع القتلى الفلسطينيين اليوم الجمعة إلى سبعة.

وأعلن الجيش في وقت سابق اليوم وقوع اشتباكات مع مسلحين خلال مداهمة في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية ومخيم مجاور للاجئين ليلة أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين فلسطينيين ومصادرة أسلحة ومطاردة مسلحين كانوا يحاولون الاختباء بمستشفى.

وقال الجيش أن العملية في مخيم جنين كنت تهدف إلى الكشف عن عبوات ناسفة خاصة بإحدى الجماعات "الإرهابية المحلية"، بحسب الصحيفة.

وهاجمت طائرة مسيرة مسلحين كانوا أطلقوا النار على قواته خلال المداهمة، وقد تم خلال الاشتباكات إطلاق النار على فلسطينيين آخرين كانوا يلقون بعبوات متفجرة على القوات, على حد وصف الجيش الإسرائيلي.

وأشار الجيش إلى أن قواته قتلت خمسة مسلحين فلسطينيين على الأقل واستولت على ست بنادق هجومية في مخيم جنين.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في هجوم جوي إسرائيلي، مضيفة أن 15شخصا آخرين أصيبوا في العملية التي استغرقت عدة ساعات.

ووفقا لتقارير فلسطينية، فإن القتلى أعضاء في كتائب جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

واحتجزت شرطة الحدود سبعة فلسطينيين مطلوبين في جنين، بينهم قاسم جباري وهو عضو في مجموعة مسلحة محلية، وفقا للصحيفة.

وأوضح الجيش أنه قام بعملية في الخليل خلال الليل لرفع المقاسات الخاصة بمنازل ثلاثة مسلحين فلسطينيين فتحوا النار على نقطة تفتيش قرب القدس أمس، قبل هدمها المحتمل. كان إطلاق النار قد أسفر عن مقتل إبراهيم فيتينا، وهو جندي بالشرطة العسكرية.

وبحسب إحصاءات رسمية فلسطينية صدرت مؤخرا، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية وشرق القدس إلى 195 منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، و391 منذ بداية العام الجاري.