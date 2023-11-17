وزيرة الثقافة في ألمانيا تطالب ببداية جديدة جديرة بالثقة في معرض دوكومنتا الفني

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طالبت وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت بـ"بداية جديدة جديرة بالثقة "عقب استقالة لجنة التحكيم بأكملها وسط جدل بشأن بيانات دعم لفلسطين.

وجاءت الاستقالات بعدما تبين أن أحد أعضاء اللجنة وقع بيانا لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (بي دي إس)، وهي حركة تدعو إلى ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل بسبب أسلوب معاملتها للفلسطينيين.

وصنفت الحكومة الألمانية حركة (بي دي إس) رسميا في 2019 باعتبارها معادية للسامية وحظرت أي تمويل من الدولة لداعميها.

وأدانت كلاوديا روت البيان باعتباره "معاديا للسامية بوضوح" وأنه يشكل تهديدا للتمويل الحكومي لمعارض دوكومنتا، التي تقام كل خمس سنوات في مدينة كاسل بوسط البلاد.

وقالت روت اليوم الجمعة: "نحتاج الآن إلى بداية جديدة ويجب أن يتم تصحيح الوضع فيما يتعلق بهياكلها التنظيمية".