شهد مجتمع الشباب الأمريكي، على منصة TikTok، موجة جدل واسعة حول رسالة قديمة نشرت منذ عقدين لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والتي أعيد نشرها تزامنا، مع تزايد المساعدات العسكرية الأمريكية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، والذي كان أحد أهم المحاور التي تناولتها رسالة بن لادن.

وتستعرض "الشروق"، مراحل الانتشار الواسع لرسالة بن لادن في يومين فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمجلة فوربز، بلغ عدد مشاهدات وسم رسالة للولايات المتحدة لـ12 مليونا، حيث شهد الوسم تصاعدا في المشاهدات بـ6 مرات خلال يومين فقط.

وذكرت صحيفة نيوز ويك، أن آلاف المقاطع، تم نشرها تعليقا على الرسالة، وإن عددا منها تخطت مشاهداته حاجز المليون.

وبدأ تداول الرسالة عبر TikTok، من مؤثرة أمريكية، في عمر 12 سنة، تدعى (لينيت آدكنز)، والتي يتابعها 13 مليونا.

نشرت آدكنز رابط لرسالة بن لادن، التي يعدد فيها مبررات استهداف القاعدة للولايات المتحدة، وكان الرابط لصحيفة الجارديان البريطانية.

ودعت آدكنز المتابعين في مقطع مصور، لقراءة الرسالة التي ستغير تفكيرهم تماما، وقد حظي المقطع بأكثر من 7 ملايين مشاهدة.

ونشرت آدكنز لاحقا روابط لـ3 أفلام وثائقية متعلقة بنظريات تآمر الحكومة الأمريكية حول حادثة 11 سبتمبر.

فيما علق المتحدث الرسمي لـ TikTok، عبر حسابه على منصة (X)، (تويتر سابقا)، بأن التفاعل على الوسم قليل، مشيرا إلى أن قصر المقاطع قد يوهم بكثرة التفاعلات.

وفي ردة فعل لها على انتشار الرابط الخاص بها لترجمة الرسالة، حذفت الجارديان، الرسالة، ووضعت بدلا منها رابط لمحتوى خبري يلخص الرسالة بعد التنقيح، حيث تبقى الرسالة الأصلية كاملة على الرابط الأرشيفي لصحيفة الجارديان.