نظم متحف الإسكندرية القومي على مدار شهر كامل ورشًا أسبوعية بعنوان "الصحفي الصغير"، وكان نتاجها أول مجلة من تصميم الأطفال أطلق عليها "صوت الحضارة".

وقام المتحف عبر صفحته الرسمية بنشر منشورات ونتاج الورشة، حيث تهدف الورشة إلى تعليم النشء والأطفال كيفية تصميم وكتابة مجلة علمية من خلال محاضرات متتالية قامت بها د. هدى الساعاتي، وكيل نقابة الصحفيين. وشارك في الورشة أكثر من 25 طفلًا، وستمُتد الورشة إلى شهر نوفمبر الجاري.

وتضمنت الورشة، التي شارك فيها أكثر من 25 طفلًا وطفلة، التعريف بالقوالب الصحفية مثل الخبر والتقرير والتحقيق والحوار والفيتشر. كما قام الأطفال بالتدريب على كتابة الأخبار الأثرية.

وتناولت المجلة موضوعات أثرية خاصة بمتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات والمتحف اليوناني الروماني، من حيث عدد القطع الأثرية في كل متحف وتاريخ المتحف قديمًا وتطويره حديثًا.

كما تناولت موضوعات خاصة بالمناطق الأثرية مثل منطقة كوم الشقافة ومقابر مصطفى كامل الأثرية، بالإضافة إلى موضوع حول شارع النبي دانيال وتطوره شاملاً صوره القديمة والحالية.

الورش تحت إشراف د. أشرف القاضي، مدير متحف الإسكندرية القومي، وإيمان فكري من قسم التسويق، ونجوان صلاح من قسم العلاقات العامة، وهبة ربيع من قسم البحث العلمي.