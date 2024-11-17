شركة جراج تعلن إنتاج فيلمين جديدين في سوق القاهرة للصناعة

أعلنت شركة جراج آرت برودكشن، التي أسسها الفنان أحمد مجدي، عن خطتها لإنتاج فيلمين جديدين، من خلال سوق مهرجان القاهرة السينمائي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك الخطة، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، في قاعة لو جراند 1 بفندق سوفيتيل الجزيرة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تشتهر شركة "جراج" بأعمالها السينمائية المتميزة، ومنها أفلام "لا أحد هناك"، و"حدث في 2 طلعت حرب"، والفيلم القصير "أبو جودي" الذي يُعرض ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في المهرجان.

كما تُقدّم الشركة منحة ما قبل الإنتاج ضمن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي، بقيمة 10,000 دولار لدعم المشاريع السينمائية الواعدة.

هذا الإعلان المرتقب يعكس استمرار الشركة في دعم صناعة السينما وإنتاج أعمال فنية مبتكرة.

يُعد سوق القاهرة لصناعة السينما جزءًا أساسيًا من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال45، حيث يُعتبر منصة متميزة تهدف إلى دعم صناعة السينما في المنطقة العربية والدولية.