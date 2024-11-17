محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات القوافل الطبية المجانية بقلين ضمن مبادرة حياة كريمة

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ في تنفيذ قافلة طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات، بقرية ميت الديبة بمركز قلين، تحت اشراف اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتور محمد أبوالسعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأكد أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين، حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم جميع الخدمات الصحية، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة كفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.