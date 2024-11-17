أثارت مشاهد، لما قيل إنها محاولة تصد أمريكية لجسم طائر قبالة سواحل دولة عربية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.

وعرض الكونجرس الأمريكي، مقطع فيديو يظهر جسما غريبا يحلق مقابل سواحل الكويت، وجد على شبكة التوجيه الآمن لبروتوكول الإنترنت التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية.

ويظهر في الفيديو، الذي تم تصويره من طائرة هليكوبتر بدقة عالية وتبلغ مدته 13 دقيقة، جسم غريب طائر على شكل كرة بيضاء، كان على بعد 20 ميلا قبالة ساحل الكويت، ثم تظهر كرة بيضاء أخرى انضمت لها.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قد أبلغت اللجنة الفرعية للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والابتكار الحكومي التابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب أن الأجسام، بما في ذلك تلك التي تم رصدها وهي تؤدي بسرعة تزيد عن 3000 جيجا، قد تم رصدها فوق مواقع الجيش الأمريكي ومواقع الطاقة.

🔴رصد جسم فضائي قبالة سواحل الكويت يثير القلق والكونغرس الأمريكي يعقد جلسة استماع



-الجسم الطائر تم تصويره بواسطة طائرة هليكوبتر يظهر فيه جسم طائر غريب على شكل كرة بيضاء كان على بعد 20 ميل من سواحل الكويت ثم تظهر كرة بيضاء أخرى وانضمت لها. pic.twitter.com/N5iW6iz4bc — ABC العربية (@Abc_arabia1) November 17, 2024

وكانت تقارير عدة صادرة عن البنتاجون قد أشارت سابقا إلى وجود أجسام غريبة رصدت ما ألمحت بأنها "كائنات فضائية أو صحون طائرة.

فيما أكد طيار عسكري أمريكي في يناير 2023، رصده أربعة أجسام مجهولة، أثناء عمله في قاعدة إيغلين الجوية قبالة ساحل ولاية فلوريدا.

وأوضح حينها أن نظام الرادار الموجود على متن طائرته لاحظ أن الأجسام الأربعة التي كانت على ارتفاع يتراوح بين 5000 و6000 متر، اتخذت تشكيلا عسكرياً.