بشار الأسد يبحث مع وزير الدفاع الإيراني قضايا الدفاع المشترك والأمن في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد عزيز نصير زاده، والوفد المرافق له.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، بحث الأسد مع الوزير الإيراني قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين؛ لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.

وأكد الرئيس السوري خلال اللقاء أن «القضاء على الإرهاب مسئولية إقليمية ودولية، لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها».

ووصل زاده، إلى العاصمة السورية دمشق أمس السبت، على رأس وفد أمني رفيع؛ لإجراء محادثات مع المسئولين السوريين، في زيارة لم تحدد مدتها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الوفد الإيراني سيبحث «آخر المستجدات في المنطقة بشكل عام وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيشين الصديقين، بما يسهم في مواصلة محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».