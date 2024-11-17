عرض فيلم «العام الجديد الذي لم يأت أبدا» ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة

يشهد اليوم 17 نوفمبر، عرض الفيلم الروماني "العام الجديد الذي لم يأت أبدا"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "العام الجديد الذي لم يأت أبدا" روائي تدور أحداثه في 20 ديسمبر 1989، نظام تشاوشيسكو على وشك الانهيار. الجيش يقمع بعنف انتفاضة في تيميشوارا، لكن الأخبار التي تصل إلى بوخارست قليلة ومنتقاة. يجد ستة أشخاص أنفسهم في عين العاصفة دون أن يدركوا ذلك.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 138 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج بوجدان موريشانو.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.