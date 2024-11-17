محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسنان التخصصي بالحي الخامس في مدينة المنيا الجديدة

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، مركز طب الأسنان التخصصي بالحي الخامس في مدينة المنيا الجديدة؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة بأسعار مناسبة من خلال 10 عيادات أسنان متخصصة في الكشف والحشو والتركيبات وجراحة الأسنان.

وتفقد المحافظ، أقسام المركز المختلفة، مؤكدا تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة في مجال طب الأسنان لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن المركز يعد الأكبر على مستوى صعيد مصر.

واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل من الدكتور حسام علوان مدير المكتب الفنى بمديرية الشئون الصحية بالمنيا واستشارى صحة الفم حول خدمات المركز وتضم عيادات للتركيبات الثابتة والمتحركة، وعلاج أمراض اللثة وزراعة الأسنان.

بالإضافة إلى عيادات للعلاج التحفظي باستخدام أحدث الحشوات التجميلية، وخدمات طب الأسنان الرقمية، وخدمات تحت تأثير التخدير العام؛ ما يُسهم في تلبية احتياجات الحالات كافة، مثل مرضى ذوي الهمم أو من لا يناسبهم التخدير الموضعي.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن المركز يُعد منشأة طبية متكاملة في مجال طب الأسنان، حيث يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة من بينها عيادات تشخيص الحالات لتحويلها إلى التخصصات المناسبة داخل المركز، بالاضافة إلى عيادة جراحات الفم المزودة بأحدث الأجهزة لإجراء جراحات دقيقة ومتطورة ، فضلا عن الخدمات المخصصة للأطفال وذوي الهمم.

ورافق المحافظ، خلال الافتتاح الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .