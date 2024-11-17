الجيش اللبناني يعلن استشهاد 2 من عسكرييه جراء استهداف إسرائيلي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استهداف إسرائيل مركزًا له بشكل مباشر في بلدة الماري حاصبيا جنوبي البلاد.

وقال في بيان له، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الاستهداف أسفر عن استشهاد عسكريين وإصابة اثنين آخرين.

يأتي ذلك بعدما اغتالت غارة إسرائيلية، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، حيث استهدفت الغارة مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع في بيروت.

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا أعلنت فيه استشهاد شخص وإصابة 3 في غارة إسرائيلية على منطقة رأس النبع في بيروت.

ونقلت قناة «المنار» عن حزب البعث في لبنان بيانا قال فيه إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى قيادة الحزب في رأس النبع والأمين العام للحزب لم يكن في المكان.