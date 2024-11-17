قمة استثنائية لرؤساء دول الجنوب الإفريقي في زيمبابوي

تعقد مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك) قمة استثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأربعاء المقبل في هراري، زيمبابوي، لاستعراض الوضع الأمني في المنطقة، مع التركيز على الوضع في الجزء الشرقي من جمهورية زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال بيان صحفي لـ"السادك" صباح اليوم إن القمة التي يترأسها رئيس زيمبابوي، والرئيس الحالي لمجموعة سادك، إيمرسون دامبودزو منانجاجوا، سنتناقش التقدم في مهام الساداك في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي استهدفت معالجة الوضع الأمني واستعادة السلام والأمن والاستقرار منذ ديسمبر 2023.

ومن المنتظر أن تسبق القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات قمة استثنائية لترويكا جهاز السادك، برئاسة رئيسة تنزانيا سامية سولوهو حسن، حيث تتصدر الأجندة قضايا التعاون في المسائل السياسية والدفاع والأمن.

يذكر ان مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي هي منظمة إقليمية أفريقية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الجنوب الأفريقي. وتضم 16 دولة عضو، هي أنجولا، وبوتسوانا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسواتيني، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، وجنوب أفريقيا، وموزمبيق، وناميبيا، وسيشيل، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.