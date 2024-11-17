 ختام احتفالات دير مارجرجس في الأقصر بذكرى تأسيس أول كنيسة له في فلسطين - بوابة الشروق
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ختام احتفالات دير مارجرجس في الأقصر بذكرى تأسيس أول كنيسة له في فلسطين

محمد راشد
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 11:54 ص

اختتم دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت في الأقصر، فعاليات الاحتفال السنوي الذي استمر لمدة 7 أيام؛ احتفالا بذكرى تأسيس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس في مدينة اللد بفلسطين.

وقال مايكل وليم، أحد أعضاء لجنة تنظيم الاحتفالات، إنها شهدت هذا العام إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث توافد الآلاف من الأقباط من مختلف المحافظات المصرية للمشاركة في هذه المناسبة الدينية العريقة.

وأضاف وليم، لـ"الشروق"، أن فعاليات الاحتفالات شملت إقامة صلوات القداسات، ورفع البخور، وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس، وتلاوة التسابيح والأناشيد الدينية، كما أقيمت العديد من العظات الروحية التي تناولت حياة الشهيد مارجرجس ودوره في نشر الإيمان المسيحي.

 واستطرد وليم، أنه تم توفير سبل الراحة والسلامة للزوار، وجرى تكثيف الإجراءات الأمنية داخل وخارج الدير، وتوفير الخدمات الطبية والإسعافات الأولية.

وأشار إلى أن هذا العام شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الزوار؛ مما يعكس عمق الإيمان لدى الشعب القبطي وتعلقهم بشخصية الشهيد مارجرجس، مؤكدا أهمية هذه الاحتفالات في الحفاظ على التراث الديني والقومي، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء الوطن.

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