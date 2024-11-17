المجلس القومي للطفولة والأمومة يدعم أطفال الإسكندرية احتفالا بأعياد الطفولة

زارت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، ووفد من المجلس، محافظة الإسكندرية، فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة ولرسم البسمة على وجوه الأطفال.

وأوضحت "السنباطي" أن الزيارة تضمنت مشاركة الأطفال بمستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب الاحتفالات بعيد الطفولة، حيث تم زيارة الأطفال بالمستشفى والاطمئنان على ما يلقونه من خدمات ورعاية، حيث حرص وفد المجلس على التحدث وتبادل الحوار مع الاطفال، وتوزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

ولفتت إلى زيارة مركز التأهيل الاجتماعي بالعامرية التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وتفقد ما يتم به من إنشاءات والتعرف على ماسيقدمه المركز من خدمات للأطفال، مشيرة إلى زيارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بالإسكندرية حيث رافق وفد المجلس أثناء الزيارة الدكتورة أميمة الشيخ رئيس مجلس أمناء المؤسسة واستمع فريق المجلس لعرض عن التطوير الذي تم بالمؤسسة خلال الفترة الماضية، كما تم تفقد منظومة إدارة الحالة بالمؤسسة والأنشطة التي تقدم من خلالها ودار الحضانة ومركز الطفولة المبكرة بالمؤسسة كما تم توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال.

وأكدت "السنباطي"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من التعاون بين المجلس والمؤسسة في العديد من الانشطة التي تخدم الأطفال بمحافظة الإسكندرية، لافتة إلى حرص المجلس القومى للطفولة والامومة على دعم كل المؤسسات التى تقدم خدمات وأنشطة للأطفال.

شارك فى الزيارة كل من الدكتور كرم ملاك، والدكتور نور أسامة عضوي المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولجنة حياة كريمة بالمنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر برئاسة أميمة الشيخ واللواء محمد نصار نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحمد البنا نقيب الأطباء الأسبق.