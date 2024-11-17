الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان نقلته وكالة «وفا»، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وسلفيت، والقدس، فيما يواصل الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ الاعتداءات والتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفًا و700 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، وتواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

علماً أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.