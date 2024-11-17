استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على 3 مركبات في بلدة الكرمل شرق يطا، فيما طارد مستعمرون مسلحون رعاة الأغنام في مسافر يطا.

وذكر مراسل وفا، أن قوات الاحتلال ااقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية منطقة "الخالدية" في بلدة الكرمل شرق يطا، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، واستولت على ثلاثة مركبات.

كما طارد مجموعة من المستعمرين المسلحين من مستعمرة "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا رعاة الأغنام في منطقة ودا الجوايا، وأجبروهم على المغادرة بعد أن منعوهم من الوصول إلى المراعي.

وفي ذات السياق، قام مستعمرون بأعمال استفزازية للأهالي في منطقة "فتح سدره" بمسافر يطا، وأطلقوا قطعان أغنامهم وماشيتهم في محيط وقرب منازل المواطنين.