مكتبة الكونجرس تكشف عن تعرض رسائل بريد إلكتروني للاختراق

أبلغت مكتبة الكونجرس الأمريكي المشرّعين عن حدوث "اختراق إلكتروني" لنظامها التقني من قبل خصم، حيث تم اختراق رسائل بريد إلكتروني بين بعض مكاتب الكونجرس وموظفي المكتبة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت المكتبة أن الخصم تمكن من الوصول إلى اتصالات البريد الإلكتروني خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وتم إحالة القضية إلى سلطات إنفاذ القانون، دون تقديم أي معلومات فورية عن المهاجم، بما في ذلك ما إذا كانت هويته معروفة.

وقالت المكتبة في الإخطار: "لقد عالجت المكتبة الثغرة التي استخدمها الخصم للوصول إلى البيئة، واتخذت إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".