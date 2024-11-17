 جنوب سيناء: ضبط محطة وقود تجمع 11 ألف لتر سولار وبنزين و3000 علبة سجائر مجهولة المصدر - بوابة الشروق
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جنوب سيناء: ضبط محطة وقود تجمع 11 ألف لتر سولار وبنزين و3000 علبة سجائر مجهولة المصدر

رضا الحصري
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 3:00 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 3:00 م

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملات مكبرة للمرور على محطات الوقود، وأماكن تداول السلع بمدن "شرم الشيخ، نويبع، سدر" بالاشتراك مع مباحث التموين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق وكل الأنشطة، وتحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأسفر الحملات عن ضبط أحد محطات الوقود بمدينة رأس سدر خلال تصرفها في أحد منتجات الوقود "سولار"، وتجميع كميات من منتج آخر بإجمالي 11 ألف لتر بنزين للتصرف فيها، وذلك من خلال عملية جرد محاسبية للمحطة بمعرفة مفتشي إدارة الرقابة التجارية بالمديرية.

كما جرى ضبط والتحفظ على كميات من السجائر بمدن رأس سدر وشرم الشيخ، بإجمالي 3000 علبة سجائر مجهولة المصدر، لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها.

كما تم ضبط كميات من الأرز والسكر بمدن سدر ونويبع، لعدم وجود فواتير شراء دالة على مصدرها، وتحرير 8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي المعلن عنه، وتحرير 15 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالي 23 محضرا.


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