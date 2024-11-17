يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الحادية عشر صباح غدا الاثنين 18 نوفمبر بقاعة جراند 2 في فندق سوفتيل، حلقة نقاش حول "كيف تعرض فكرة فيلمك خلال 20 دقيقة؟" بالتعاون مع نتفليكس، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

يحاضر في الندوة مدير قسم Grow Creative في نتفليكس كريستوفر ماك.

عبر هذه الورشة، يتعلم المشاركون كيفية إنشاء عرضهم التقديمي باستخدام المعلومات المهمة فقط واللازمة لإثارة حماس المستثمر المحتمل لمشروعك.

يمنح المشاركون فرصة للتعرّف على الطرق الأمثل لاختيار الأفكار البارزة التي تميزهم عن مئات العروض التقديمية التي تقدم إلى نيتفليكس سنويًا لاختيار الأفضل منها.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.