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نجل ترامب: فريق والدي الآن أكثر خبرة في بناء الإدارة واختيار الكفاءات

بالم بيتش (فلوريدا) - أ ب
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 10:47 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 10:47 م

قال دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الأحد إن الفريق الذي يحيط بوالده الآن يعرف كيفية اختيار أعضاء الحكومة وبناء إدارة قوية، على عكس المرة السابقة عندما تولى ترامب الأب منصبه لأول مرة.

وأضاف ترامب الابن أن أي معارضة تواجهها اختيارات دونالد ترامب غير التقليدية من قبل المؤسسة السياسية في واشنطن تثبت أنهم الأشخاص الذين يحتاجهم الناخبون والإدارة الجديدة لإحداث التغيير المطلوب.

وقال في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز: "الحقيقة هذه المرة هي أننا نعرف بالفعل ما نقوم به. نعرف من هم الجيدون ومن هم السيئون".

وتابع: "المسألة تتعلق بإحاطة والدي بأشخاص يتمتعون بالكفاءة والولاء. هؤلاء الأشخاص سينفذون وعوده ويوصلون رسالته. إنهم ليسوا ممن يعتقدون أنهم يعرفون الأفضل، كبيروقراطيين غير منتخبين".

وبعد انتخاب دونالد ترامب عام 2016، اختار لإدارته الأولى شخصيات من الدوائر التقليدية للحزب الجمهوري وقطاع الأعمال، بما في ذلك شخصيات مثل ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، الذي عينه أول وزير خارجية له.

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