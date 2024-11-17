 مستشار ألمانيا: آراء بوتين بشأن حرب أوكرانيا لم تتغير - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2024 6:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مستشار ألمانيا: آراء بوتين بشأن حرب أوكرانيا لم تتغير

وكالات
نشر في: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 6:09 م | آخر تحديث: الأحد 17 نوفمبر 2024 - 6:09 م

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة لم تكشف عن أي مؤشرات على تغيير في طريقة تفكيره في الحرب في أوكرانيا ودافع عن قراره بالتواصل معه رغم تعرضه لانتقادات حادة.

وفي حديثه بمطار برلين اليوم الأحد قبل مغادرته لحضور قمة مجموعة العشرين في البرازيل، ذكر شولتس أن محادثته مع بوتين كانت ضرورية لتبديد أي أوهام قد تكون لدى الرئيس الروسي بشأن تخلي الغرب عن دعمه لأوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المستشار الألماني إنه يرى عدم تواصل أي زعيم أوروبي مع بوتين في وقت تتواصل فيه واشنطن بشكل متكرر معه ليس بالأمر الصائب، في إشارة إلى العودة القريبة لدونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.

وقال للصحفيين "كانت المحادثة مفصلة للغاية لكنها ساهمت في إدراك أمر وهو أن آراء الرئيس الروسي بشأن الحرب لم تشهد تغيرا يذكر.. وهذا ليس نبأ جيدا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك