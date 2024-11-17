الوادي الجديد تتوسع في زراعة أشجار الزيتون وتستهدف زراعة 25 ألف فدان

بدأت محافظة الوادي الجديد، نحو التوسع في زراعة أشجار الزيتون من خلال مبادرة أطلقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتستهدف زراعة 25 ألف فدان بأشجار الزيتون لإنتاج زيت الزيتون، وزيتون التخليل، حيث ترتفع معدلات الطلب والتصدير على زيت الزيتون ويحقق معدلات اقتصادية مرتفعة.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن المحافظة تواصل تنفيذ مبادرة التوسع في زراعة أشجار الزيتون، في ظل أن طبيعة وجودة التربة والمناخ تتناسب مع زراعة الزيتون، مؤكدا أن المحافظة وصلت إلى زراعة 15 ألف فدان من إجمالي 25 ألف فدان مستهدف زراعتها لإنتاج زيت الزيتون المطلوب تسويقه عالميا.

وأوضح المرسي، أن معدلات زراعة الزيتون مرتفعة بمركز الفرافرة حيث تضم منطقة أبومنقار نحو 10 آلاف فدان منزرعة بالزيتون وأغلب المستثمرين يتجهون نحو التوسع في زراعة أشجار الزيتون، بغرض إنتاج الزيت، والتخليل، وهناك أصناف ثنائية الغرض.

وأكد أن وزارة الزراعة تهتم بزراعة الزيتون من خلال ال الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بطرق الزراعة والإهتمام بأشجار الزيتون في ظل أن المستقبل في الزراعات غير التقليدية والوادي الجديد لديها خبرات من سنين طويلة نحو إنتاج زيت الزيتون الذى يحقق عوائد مادية مرتفعة.

جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد، اتجهت خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في زراعة أشجار الزيتون وأصناف النخيل غير التقليدية مثل التين الشوكي والجوجوبا والنباتات الطبية العطرية.