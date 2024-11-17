يشهد اليوم 17 نوفمبر، عرض فيلم "مالدورور"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مالدورور" روائي تدور أحداثه حول عندما تختفي فتاتان، يُعيّن بول شارتير، الشرطي الشاب المتسرع، في وحدة "مالدورور" السرية. تم إنشاء هذه الوحدة لمراقبة مُعتدي جنسي خطير. عندما تفشل العملية، ينطلق شارتير في مطاردة فردية للإيقاع بالجناة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 155 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج فابريس دو ويلز، وإنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".