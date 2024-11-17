يشهد اليوم 17 نوفمبر، العرض العالمي الأول للفيلم اللبناني "موندوف"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "موندوف" ينتمي لأعمال الدوكيو دراما تدور أحداثه حول ها قد بدأ الحصاد، لكن الجفاف غير العادي يتسبب في مشكلة مياه في القرية. تُقام مسرحية سنوية، وعنوان هذا العام هو "المغادرون".

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج كريم قاسم.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".