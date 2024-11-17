معارضون لبوتين يقودون مسيرة في برلين للمطالبة بالديمقراطية في روسيا وإنهاء حرب أوكرانيا

قادت شخصيات بارزة في المعارضة الروسية، مسيرة شارك فيها ألف شخص على الأقل، في العاصمة الألمانية وسط برلين اليوم الأحد، عبروا خلالها عن انتقادهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحرب في أوكرانيا ومطالبين بالديمقراطية في روسيا.

وتحت لافتة كتب عليها عبارة "لا لبوتين. لا للحرب"، قادت المتظاهرين يوليا نافالنايا، أرملة المعارض البارز للرئيس بوتين أليكسي نافالني، بالإضافة إلى إيليا ياشين وفلاديمير كارا مورزا، اللذين أطلق سراحهما من الاعتقال في روسيا ضمن صفقة تبادل للسجناء حظيت باهتمام واسع هذا الصيف.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل مجموعة واسعة من الرسائل على خلفية حمراء، منها "بوتين يساوي الحرب"، و"بوتين قاتل" باللغة الألمانية، مرددين هتاف "نريد روسيا بدون بوتين" وهتافات أخرى باللغة الروسية.

قال المنظمون، إن المسيرة بدأت بالقرب من ساحة بوتسدامر بلاتز ومرت عبر بوابة براندنبورج ونقطة تفتيش تشارلي، ومن المتوقع أن تنتهي أمام السفارة الروسية.

وأفاد المتظاهرون في بيان بأن "المسيرة تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا، ومحاكمة فلاديمير بوتين كمجرم حرب، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين في روسيا."