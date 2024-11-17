سول: كوريا الشمالية تواصل التشويش على نظام جي بي إس لليوم العاشر

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد ، إن كوريا الشمالية واصلت شن هجمات التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) عبر الحدود مع الشطر الجنوبي وذلك لليوم العاشر على التوالي ، في أحدث سلسلة من الأعمال الاستفزازية هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الجيش قوله أنه تم رصد التشويش على نظام جي بي إس في الجزء الشمالي من مقاطعة جانجوون في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد .

وبدأت أحدث هجمات التشويش قرب الجزر الشمالية الغربية قبل أن تبدأ في الانتشار إلى الأجزاء الشمالية من مقاطعتي جيونجي وجانجون يوم الخميس الماضي.

وأضاف الجيش إن التشويش تضمن إشارات أضعف مما كان الأمر عليه في مايو ويونيو الماضيين واستمر لفترات أقصر في اتجاهات مختلفة.

وقال الجيش إنه يبدو أن التشويش هو مناورة عسكرية كورية شمالية ردا على احتمال ظهور طائرات مسيرة.