إعلام إسرائيلي: الجيش لم يهزم حماس حتى الآن

نقلت صحف إسرائيلية صباح اليوم، تصريحات اللواء السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، الذي انتقد فيها حكومة نتنياهو، مؤكداً أن "الجيش لم يهزم حتى اللحظة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إسحاق بريك القول إن الجيش في حالة استنزاف والجنود باتوا يرفضون الخدمة العسكرية، حيث تم تعيين وزير دفاع جديد غير مؤهل، في إشارة إلى إقالة يوآف جالات وتعويضه بيسرائيل كاتس، مضيفا أن وزير الدفاع الفعلي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وانتقد اسحاق، تحركات جيش الاحتلال في الجبهة الشمالية بلبنان قائلا: "ضربت حزب الله اللبناني بقوة، لكننا ما زلنا بعيدين عن القضاء عليه، وقواتنا غير مؤهلة للتقدم أكثر من 3 كيلومترات برياً في لبنان".



وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر من العام الماضي أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وما يزيد على 10 آلاف مفقود وتواصل إسرائيل غاراتها اليومية على لبنان وتوغلها البري في جنوبه، في حين يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات.