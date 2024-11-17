محطات الطاقة النووية في أوكرانيا تخفض إنتاجها بعد الهجمات الروسية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الأحد، إن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا خفضت إنتاجها من الكهرباء كإجراء احترازي في أعقاب الهجمات الروسية الواسعة على البنية التحتية للطاقة هذا الأسبوع.

وتابع جروسي بأن المنشآت النووية الأوكرانية لم تتعرض لإصابات مباشرة جراء الهجمات الروسية، لكن محطات متصلة بها تعرضت لإصابات.

وأوضح جروسي، بعد محادثة مع رئيس هيئة الطاقة النووية الأوكرانية، إن مفاعلين فقط من المفاعلات التسعة التي يجرى تشغيلها في البلاد يعملان حاليا بكامل طاقتهما.

وقال جروسي إن "البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا معرضة لخطر شديد، ما يؤثر بشكل مباشر على السلامة والأمن النوويين"، مضيفا أنه من الضروري أن تتوفر لمحطات الطاقة النووية إمدادات آمنة من الكهرباء.