حمى الضنك تجتاح بنجلاديش وتؤدي إلى 400 حالة وفاة حتى الآن

تواجه بنجلاديش أسوأ تفش لحمى الضنك منذ سنوات، إذ لقي أكثر من 400 شخص مع انتشار العدوى في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار موسم الرياح الموسمية أكثر من المعتاد، مما جعل المستشفيات تكافح لعلاج المرضى، وخاصة في المناطق الحضرية.

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية، أن 407 أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم بسبب المضاعفات ذات الصلة بالمرض في عام 2024، مع دخول 78 ألفاً و595 مريضاً إلى المستشفيات في أنحاء البلاد.

وبحلول منتصف نوفمبر الجاري، كان 4 آلاف و173 مريضاً يتلقون العلاج، منهم 1835 في العاصمة دكا و2338 في أماكن أخرى، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وتساعد الكثافة السكانية في المدن، على تفاقم انتشار المرض، والذي عادة ما يكون أكثر شيوعاً في موسم الرياح الموسمية الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر، والذي امتد أكثر من ذلك هذا العام.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة وامتداد موسم الرياح الموسمية، وكلاهما مرتبط بتغير المناخ، إلى زيادة كبيرة في تكاثر البعوض، مما أدى إلى الانتشار السريع للفيروس المسبب للمرض.