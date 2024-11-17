حراك إسرائيلي لتفعيل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حماس

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن هدف إعادة الأسرى الإسرائيليين يبقى أسمى أهداف الحرب من دون أي اعتبارات سياسية، متعهدا بالعمل بكل الطرق الممكنة لإعادتهم.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، كاتس، قوله إن «إعادة المحتجزين أهم هدف من الناحية الأخلاقية وليس هناك أي اعتبارات سياسية في هذا الملف».

وأضاف: «كل لقاء مع أهالي المختطفين والمشاركين في مهمة إعادتهم يحفزني أكثر، وأتعهد بالعمل مع الجهاز الأمني بكل الطرق الممكنة لإعادتهم إلى بيوتهم».

واستعرض رئيس جهاز «الموساد» دافيد برنياع، خطة جديدة أعدها الجهاز بهدف «تحريك» مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك خلال مداولات أمنية طارئة عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع قوله إن «الاجتماع يأتي في ظل رفض حركة حماس للمقترحات الحالية المطروحة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعداد مقترحات جديدة سيتم استعراضها خلال النقاش».