العراق يجدد موقفه الرافض لاستخدام أراضيه وأجوائه للاعتداء على أي دولة

جدد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، موقف بلاده الرافض لاستخدام الأراضي والأجواء العراقية، منطلقا للاعتداء على أي دولة.

وقال في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء العراقية «واع»: «العراق بشعبه وحكومته قوي ومتماسك، وبقواتنا العسكرية بتشكيلاتها المختلفة، حافظنا ونحافظ على بلدنا وشعبنا».

وأشار إلى أن «العراق يعمل بكل قوة وجهد؛ لإنجاح دور بلاده البارز في تهدئة الأوضاع، وعدم الذهاب نحو التصعيد وجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة».

وأضاف: «نذكر المجتمع الدولي بواجباته الإنسانية والأخلاقية، وضرورة توحيد الجهود واستخدام كل وسائل الضغط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ومعالجة تبعاتها الكارثية».

وفي السادس من الشهر الجاري، نفى المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، صحة الأنباء التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية للرد على الهجمات الإسرائيلية التي وقعت في أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أكد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، دعم العراق لنضال الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإدانته لجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضدهما.