يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في الثانية والنصف عصر غدا الإثنين 18 نوفمبر بقاعة جراند 2 في فندق سوفتيل، حلقة نقاش بعنوان "نظرة ثاقبة على إنتاج المنتجات في صناعة الأفلام النسائية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

ويتحدث في الندوة المنتجة الفرنسية نعومي لاجاديك، ومنتجة أفام نرويجية إنجريد ليل هوجتون، وزوجة المخرج السينمائي موريس بيالات سيلفي بيالات، والمديرة التنفيذية لشركة لاجوني جروب شاهيناز العقاد، وتدير النقاش المديرة المساعدة للتخطيط الفني في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبو ظبي ريم علام.

تقدم هذه الندوة لصناع الأفلام الناشئين نظرة شاملة على الخطوات اللازمة لتحقيق الإنتاج المشترك، والاعتبارات القانونية وتلك الخاصة بالعقود، والسبل المتنوعة للتعاون بين المنتجين الأوروبيين والعرب في مشاريع الأفلام.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.